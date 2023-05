Blitz Ultima generazione al Senato, Ilaria Cucchi: “Processo è segnale bruttissimo” – Video

Maggio 12, 2023

“È un segnale bruttissimo, pessimo. Possiamo interrogarci sui metodi che portano avanti nelle loro manifestazioni questi ragazzi con le quali ci urlano la loro disperazione per un problema climatico che esiste ed è reale ma che un governo e una società miope continuano a ignorare”. Così la senatrice di Sinistra Italiana, Ilaria Cucchi, partecipando a un sit in di solidarietà a piazzale Clodio dove tre attivisti di Ultima generazione sono a processo per il blitz dello scorso gennaio quando venne imbrattata con vernice rossa la facciata di Palazzo Madama.