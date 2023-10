Blue economy: Musumeci, ‘inserire parola mare in Costituzione, procedura lenta ma va avviata’

Ottobre 8, 2023

Brucoli (Siracusa), 8 ott. (Adnkronos) – “Vi rendete conto? Leggendo la Costituzione italiana non trovate la parola mare. I padri costituenti non hanno ritenuto necessario consacrare nella Carta costituzionale la parola mare. E’ citata, invece, la montagna. Il mare non è citato, questo da l’idea di come l’influenza continentale europea abbia portato verso una concezione che considerava il mare un elemento naturale, non un elemento sul quale costruire un progetto di civiltà. E quindi culturale”. “Lo ha detto il ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci intervistato alla convention di Fdi di Brucoli (Siracusa) dal direttore dell’Adnkronos Davide Desario. “E’ ambiziosa l’aspirazione del Governo, è una procedura lenta ma va avviata, di inserire nella Costituzione, all’articolo 119 dove abbiamo integrato l’insularità, ‘La Repubblica italiana tutela e valorizza il mare’, aggiunge.

Poi il ministro spiega: “Il mare che abbiamo considerato marginale può diventare il motore di crescita dell’economia di regioni che non sono riuscite a crescere. La pesca è un settore in crisi”.