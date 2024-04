Blue economy, Santanchè: “Lavorare in squadra governo, lavoratori e associazioni”

11 Aprile 2024

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – ”Il mare è fondamentale per il turismo. Il mare è vita e ripartenza per il turismo. Siamo circondati dal mare e nostro governo crede allo sviluppo dell’economia del mare. Italia è una penisola e oggi lavoriamo insieme al ministro Nello Musumeci. Il concetto vincente è lavorare in squadra con tutto il governo insieme. Abbiamo però bisogno di tutti, lavoratori, associazioni”. Lo sottolinea il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo al 3° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum, in corso a Gaeta. ”La blue economy rappresenta il 9% del Pil. Sono ambiziosa e attraverso il mare sia la nostra economia e il turismo. Noi abbiamo competenza dei porti turistici ma non possono non avere il wifi”.

”Dobbiamo essere fieri della cantieristica italiana che è una eccellenza del Paese. Costruiamo grandi imbarcazioni che vanno in tutto il mondo e non mi vergogno di dirlo”.