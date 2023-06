Bodrato: Girelli (Pd), ‘ci mancherà uomo politico capace di visione e pensiero’

Giugno 9, 2023

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Guido Bodrato è stato uno dei migliori interpreti della tradizione cattolico-democratica italiana. La sua visione politica, attenta e sensibile ai tanti fermenti sociali che negli ultimi decenni hanno percorso il paese, era figlia della stessa tensione ideale che ha caratterizzato l’impegno di Benigno Zaccagnini e Mino Martinazzoli. La persona e i suoi bisogni al centro dell’agire politico. Un agire figlio del pensiero di Mounier e di Maritain. Sino all’ultimo non ha mancato di condividere pensieri e analisi riguardo l’attualità politica attraverso una presenza costante e attenta sui social. Ci mancherà un uomo politico capace di visione e pensiero. Qualità non sempre troppo presenti nell’attualità politica nostrana”. Così, in una nota, Gian Antonio Girelli, membro della XII commissione Affari sociali della Camera del Partito democratico.