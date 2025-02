Bolette: Ricciardi (M5S), ‘rinvii per poi il nulla’

27 Febbraio 2025

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “I continui rinvii del governo Meloni sembravano indirizzati a portare a compimento qualcosa di più della semplice propaganda, ma invece si va verso il nulla. Tre miliardi rispetto alla marea di aumenti sulle bollette sono davvero poca cosa, quasi una presa in giro. Milioni di cittadini stanno subendo rincari di quasi il 40%, migliaia di aziende rischiano la chiusura e altrettanti lavoratori il proprio posto. Ma d’altronde sbagliamo noi a stupirci. Per il governo Meloni il modello d’imprenditoria è quello della ministra Santanchè. Sbaglia chi si spacca la schiena come i cittadini che cercano di far quadrare i conti a fine mese o le imprese che fanno di tutto per stare sul mercato. Per Giorgia Meloni la cosa migliore è cercare qualche santo in paradiso o, meglio ancora, qualche amicizia che conti”. Così in una nota Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera.