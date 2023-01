Bolivia: sale la tensione, Camacho ‘Arce responsabile se dovessi morire in carcere’

Gennaio 2, 2023

La Paz, 2 gen. (Adnkronos) – Il governatore di Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha affermato che in caso di morte sarà responsabile il presidente della Bolivia, Luis Arce. Il governatore è stato arrestato mercoledì dalla polizia in un’operazione che i suoi sostenitori hanno definito “un rapimento”. A seguito dell’arresto sono scoppiate violente proteste nel paese sudamericano.

“Se dovessi morire ‘a causa della mia malattia o per qualsiasi altro motivo’, questo avrà un nome e cognome: Luis Arce Catacora”, ha affermato attraverso una lettera scritta dal carcere di San Pedro, nella capitale boliviana, dove è detenuto.

Camacho ha insistito ancora una volta sul fatto che il suo arresto per il presunto ruolo svolto nel far proclamare Jeanine Áñez presidente con l’appoggio delle Forze Armate è un “sequestro” e che continuerà a lottare contro la “dittatura” del Movimento per Socialismo.