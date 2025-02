Bollette: Boccia, ‘da governo misure emergenza, dica sì a nostre proposte strutturali’

28 Febbraio 2025

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Il decreto varato dal governo è un provvedimento emergenziale, con bonus che dureranno tre mesi e che proteggeranno cittadini e famiglie vulnerabili con il mercato tutelato solo per due anni. Un provvedimento tampone che non dà risposte strutturali al tema dell’aumento dei costi dell’energia”. Lo dice il presidente dei senatori Pd, Francesco Boccia.

“Da due anni come Pd sosteniamo che il mercato tutelato doveva essere garantito ancora a lungo a chi ne aveva bisogno. Ma il governo ha detto di no. Come ha detto no alle nostre proposte sul disaccoppiamento del prezzo dell’energia dal prezzo del gas e sull’Acquirente unico pubblico per ottenere prezzi dell’energia più bassi. Siamo di fronte all’ennesima operazione di propaganda del governo Meloni che, senza uno straccio di politica industriale ed energetica, cerca di mettere un’altra toppa, tardiva, alla sua incapacità di governare”.