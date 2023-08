Bollette: Bonelli, ‘governo avvantaggia chi fa extraprofitti con le fossile, sole e vento gratis’

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Arera ha aggiornato le tariffe del gas: la bolletta scenderà del 2,1%, ma con una previsione di aumenti in autunno. Il 21 agosto 2022 il prezzo del gas sul Ttf di Amsterdam era di 339 €/MWh; oggi è di 30, con un crollo del 91%. E nonostante il crollo del prezzo del gas, le bollette continuano a rimanere ai livelli dell’autunno 2022. Questo è dimostrato dal fatto che le società energetiche italiane che acquistano e distribuiscono gas continuano a fare extraprofitti miliardari: Eni, nel primo semestre 2023, ha realizzato 4,8 miliardi di euro di profitti. I motivi per cui il governo Meloni fa la guerra alla transizione ecologica risiedono nell’interesse economico di chi vuole continuare a realizzare extraprofitti miliardari con le fonti fossili e non vuole il sole e il vento perché sono fonti energetiche gratuite e utilizzabili da tutti i cittadini”. Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.