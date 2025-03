Bollette: Rampelli, ‘possibili miglioramenti se opposizione non incendiaria’

1 Marzo 2025

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Le reazioni rabbiose di certa opposizione sul decreto bollette approvato ieri dal consiglio dei Ministri costringono a precisarne meglio i contenuti. Studiare è utile anche a certi parlamentari di sinistra. Si interviene subito a protezione di famiglie e imprese con uno sconto immediato sulle bollette. Sono stati stanziati al riguardo 1,6 miliardi per le famiglie e 1,4 per le imprese. Sono stati potenziati i bonus sociali per le famiglie con Isee fino a 25.000 euro per tre mesi a partire da aprile ed è stato creato uno scudo protettivo per i cittadini vulnerabili per due anni, che tenteremo di rendere strutturale. Il Governo ha rinviato a marzo 2027 il passaggio al libero mercato, come avevamo chiesto in Parlamento ma, soprattutto, consentendo all’Acquirente unico nazionale la possibilità di comprare l’energia per rifornire questi consumatori a prezzi più bassi, tramite contratti di acquisto pluriennali di energia rinnovabile. Ciò consentirà un consistente taglio del costo per i cittadini più fragili a partire dal prossimo luglio. Siamo convinti che queste nuove bollette ribassate influenzeranno anche quelle del mercato libero, rappresentando il prezzo di riferimento nazionale per l’energia elettrica al dettaglio”. Lo sottolinea Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera.

“Lavoreremo in Parlamento -aggiunge- per provare a rendere questa misura strutturale e garantire per sempre la tutela dello Stato per i cittadini vulnerabili. Per le imprese sono stati stanziati 600 milioni per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, utilizzando correttamente i proventi derivanti dalle aste delle quote di CO2. Le piccole e medie imprese, che sono state le più esposte agli aumenti dei prezzi dell’energia, riceveranno uno sconto del 20% grazie a un contributo straordinario che azzera, per 6 mesi, gli oneri generali di sistema. Una misura immediata ed efficace”.

“Il Governo vigilerà in questi mesi sui mercati e sulle bollette e si è impegnato a intervenire in caso di incrementi eccessivi dei prezzi rendendo disponibili le eventuali maggiori entrate da Iva per ridurre ancora il peso delle bollette. Siamo aperti a miglioramenti in sede di conversione, che saranno possibili soprattutto se l’opposizione sarà responsabile e non incendiaria. Si possono verificare proposte utili -conclude Rampelli- per l’abbassamento delle bollette del gas dei vulnerabili e per il disaccoppiamento del prezzo dell’energia rinnovabile da quello del gas, favorendo i contratti di acquisto pluriennali tra produttori di energia rinnovabile e imprese nonché impianti sportivi”.