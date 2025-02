Bollette: Renzi, ‘Meloni ha fallito, non è colpa della guerra’

18 Febbraio 2025

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni per una volta dice la verità sul Governo. Sulle bollette hanno fallito e non è colpa della Guerra. Viva la sincerità”. E’ il post ironico di Matteo Renzi che rilancia le parole di Giorgia Meloni del marzo 2022: “Caro bollette, aumento dei prezzi, famiglie e attività allo stremo. Problemi che denunciamo da mesi e sui quali il governo non è stato capace di intervenire. La guerra in Ucraina non sia la scappatoia dell’Esecutivo per fingere che i problemi nascano oggi. Hanno fallito”, scriveva Meloni.