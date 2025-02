Bollette: Zan, ‘da Schlein proposte ma Meloni slitta Cdm, sono nel caos’

24 Febbraio 2025

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “Il costo delle bollette in Italia ha raggiunto picchi insostenibili per famiglie e imprese. Oggi la segretaria Schlein ha dimostrato che sono possibili interventi urgenti e immediati per abbassare il costo dell’energia. Nello stesso giorno in cui il governo Meloni fa slittare il cdm per affrontare la questione: sono nel caos. Seguano le proposte del Pd, perché gli italiani non possono rimetterci di tasca propria per l’incompetenza di questa destra”. Lo scrive sui social Alessandro Zan del Pd.