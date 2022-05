Bologna: Bernini (FI), ‘con scomparsa Vecchi città perde padre spirituale’

Maggio 29, 2022

Roma, 29 mag (Adnkronos) – “Monsignor Vecchi è stato un padre spirituale per tanti bolognesi, un punto di riferimento importante per la nostra comunità, una guida che non ha mai lesinato di dare conforto e sostegno a chiunque ne avesse bisogno. Lo ricordo con profonda commozione ed immensa gratitudine. Portero’ per sempre nel cuore la sua forza gentile, la sua generosità, la sua ironia e il suo grande carisma. La sua scomparsa è un grande dolore per noi tutti, che restiamo orfani di un maestro di vita”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.