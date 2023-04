Bologna: Bignami (Fdi), ‘grave stupro 15enne, assordante silenzio Schlein’

Aprile 8, 2023

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Gravissimo quanto accaduto a questa ragazza, a cui vanno la nostra totale solidarietà e vicinanza. L’auspicio è che i responsabili vengano individuati e puniti perché simili agghiaccianti violenze non sono tollerabili.E sorprende l’assordante silenzio del Partito Democratico e della segreteria Schlein che in queste ore non hanno ritenuto di dedicare una parola a questa storia”. Lo scrive sui social il deputato di Fdi Galeazzo Bignami commentando un articolo di Libero.

“Non una parola di sostegno, non una parola di condanna. Nulla. Nemmeno una richiesta di fare luce su un caso visto che la violenza sarebbe avvenuta nel corso di un evento simbolo del Pd, la festa dell’Unità a Bologna. La segretaria, che per anni ha anche amministrato il territorio dalla Regione Emilia-Romagna, rompa il muro di silenzio e dica una parola”, conclude.