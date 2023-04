Bologna: Bonelli, ‘Bignami contro tram, rischia fondi Pnrr’

Aprile 17, 2023

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “È sorprendente notare come il viceministro Bignami stia facendo una guerra contro il tram di Bologna, mettendo a rischio i fondi del Pnrr per un progetto di grande importanza sociale e ambientale. Allo stesso tempo, il ministro Salvini gli ha concesso un ufficio come vice ministro dei Trasporti proprio a Bologna, in Piazza 8 Agosto. Ci chiediamo: tutti i viceministri hanno uffici nelle loro città? A che scopo e a spese di chi? Quanto costa l’affitto della sede a Bologna?” Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“L’opposizione del viceministro Bignami al tram di Bologna rischia di compromettere fondi cruciali per la città, fondi che potrebbero migliorare la qualità della vita e portare benefici economici. Se dovesse concretizzarsi questa spiacevole eventualità – continua Bonelli – Bignami ne sarà il responsabile, e il Comune di Bologna dovrà trovare altre soluzioni”.

“Presenteremo un’interrogazione parlamentare per comprendere le motivazioni alla base dell’apertura dell’ufficio del viceministro a Bologna, che coincide con il suo collegio elettorale, considerando che già esistono numerosi uffici nel territorio regionale e che Bignami dispone già di un ufficio a Roma: è lecito che esponenti di governo abbiano propri uffici nei collegi elettorali? Riteniamo che il governo debba fornire spiegazioni su queste scelte e sulle priorità che le guidano,” conclude Bonelli.