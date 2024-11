Bologna: Lepore, ‘forze ordine non andavano messe in quella situazione, errore a monte’

11 Novembre 2024

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Io non voglio dire se era giusto o meno gestire così, ma io conosco le forse di polizia di Bologna e la loro professionalità, il punto è che non bisognava metterli nella situazione paradossale in cui sono trovati: l’errore è a monte”. Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a Tagadà su La7 sul video in cui è ripreso il dialogo tra un militante di Casapound e forze dell’ordine.