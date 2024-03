Bologna: M5S, ‘vicini a familiari vittime, ferita nel cuore della comunità’

15 Marzo 2024

Roma, 15 mar. – (Adnkronos) – “In attesa di ulteriori chiarimenti sulle dinamiche dell’incendio che ha tragicamente strappato la vita a una mamma e ai suoi tre bambini, esprimiamo il nostro più profondo cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime. Questa tragedia ha lasciato una ferita nel cuore della nostra comunità, una ferita che ci ricorda la fragilità della vita e l’importanza della sicurezza per ogni famiglia. In questi momenti di dolore, il Movimento 5 Stelle di Bologna desidera far sentire la sua presenza e sostegno a chi, in questa notte buia, ha perso ciò che di più prezioso la vita possa offrire. Stiamo al fianco della città di Bologna, condividendo il lutto e la sofferenza di chi ora deve affrontare l’immenso vuoto lasciato da questa perdita”. Così il M5S Bologna in una nota.