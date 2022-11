Bologna: oggi i funerali di Lorenzo Bastelli, il 14enne affetto dal sarcoma di Ewing

Novembre 23, 2022

Bologna, 23 nov. (Adnkronos) – Si svolgeranno oggi i funerali di Lorenzo Bastelli, il giovane giocatore di basket, affetto dal sarcoma di Ewing, che prima di andarsene è stato letteralmente sommerso da lettere e disegni così come aveva chiesto nelle scorse settimane la sua mamma lanciando un appello tramite social. Un modo per tenergli compagnia, aveva spiegato la madre, visto che Lorenzo, 14 anni, a causa della sua malattia, era costretto in casa isolato.

Ed è stata proprio la mamma, Francesca Ferri, a dare il doloroso annuncio della scomparsa di Lorenzo: “si è addormentato tra le mie braccia sereno, mi ha sussurrato in questi giorni sempre ‘mamma ti amo’. Vorrei poter dire che è stato tutto semplice ma, nonostante la sua voglia di vivere immensa fino alla fine, la situazione da venerdì era peggiorata tantissimo”.

“Parlerò a nome suo, sono sicura che Lorenzo abbia vissuto l’ultimo mese delle sua vita dentro a un sogno, nonostante il dolore fisico, grazie a tutti quelli che gli hanno voluto bene, grazie a all’amore immenso che ha sentito da parte di un mondo intero e da parte nostra che lo abbiamo amato più di quanto umanamente possibile. Grazie – si conclude l’annuncio della mamma di Lorenzo postato sui social – abbracciaci tutti amore mio, ma ancora di più abbiamo bisogno di sentire che sei libero di brillare più forte che puoi”. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 in Santa Maria Maggiore, a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna.