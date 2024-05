Bolzano: Biancofiore, ‘intervenire perché Alpitronic riprenda presto produzione’

8 Maggio 2024

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “È necessario che si faccia piena luce sulle origini del grave rogo alla Alpitronic, fiore all’occhiello dell’industria altoatesina, che ha procurato effetti pesanti a Bolzano dove è stato chiuso anche lo scalo aeroportuale. Intanto, ringraziamo per il prontissimo intervento i circa 100 Vigili del Fuoco e la Protezione civile che hanno circoscritto in breve tempo le fiamme mettendole sotto controllo. Bene anche la pronta presenza sul luogo dell’incidente dell’assessore all’Industria Galateo.Ovviamente ci auguriamo che non si tratti di un accadimento doloso anche in considerazione delle tante discussioni che il sito della fabbrica ha suscitato nelle ultime settimane, in quanto chiunque si rende conto dell’importanza dell’attività di questa fabbrica all’avanguardia nel settore delle colonnine elettriche, cresciuta esponenzialmente da start up nel nostro parco tecnologico Noi Techpark e che al momento dà lavoro a circa 700 famiglie. Auspico che le istituzioni locali ed anche il Governo nazionale (il ministro Urso di recente ha visitato l’impianto altoatesino) siano molto vigili sull’accaduto ed operino affinché la fabbrica possa prestissimo riprendere la sua produzione”. Lo afferma la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Noi moderati, Maie.