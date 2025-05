Bolzano: Biancofiore, ‘ora stagione rinnovamento con rapporto proficuo con Svp’

19 Maggio 2025

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “La vittoria di Corrarati può dare il via a una stagione di totale rinnovamento per Bolzano, grazie anche a un rapporto serio e proficuo tra la Svp e il centrodestra nazionale guidato da Giorgia Meloni. Governare Bolzano significa dare continuità e sostegno all’alleanza in Provincia e in Regione, ma soprattutto dare risposte coordinate ai bolzanini che pretendono –giustamente- che la loro città torni ai fasti di un tempo: bella, sicura, ridente, funzionante e accogliente per chi vi risiede. Solo così la politica potrà evitare un’ulteriore disaffezione dell’elettorato, che preoccupa”. Lo dice Michaela Biancofiore, capogruppo al Senato di Civici d’Italia, Nm, Udc, Maie.

“Sono certa -aggiunge- che Claudio Corrarati, che conosce la città e viene da quella società civile che ne vive i problemi quotidiani, avrà la sensibilità e l’attenzione di cogliere quanto indicato dai nostri concittadini e di imprimere quella svolta che la città inseguiva da tempo e non fu portata a compimento con la vittoria mutilata di Benussi, quando nel 2005, dopo la storica e inattesa vittoria del centrodestra a trazione berlusconiana, la Svp non volle concedere la maggioranza in Consiglio comunale. Oggi le condizioni sono diverse e possiamo continuare a scrivere quella storia. A Corrarati tutti i miei più sinceri complimenti e il sostegno per il gravoso impegno che lo aspetta”.