Bolzano: La Russa, ‘addolorato per morte operaio ferito dopo esplosione in fabbrica’

24 Giugno 2024

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Sono addolorato per la morte di uno dei sei operai rimasti feriti nell’esplosione dello scorso venerdì in una fabbrica di Bolzano. Le mie condoglianze alla sua famiglia e il mio pensiero di vicinanza ai feriti che in questo momento sono ancora ricoverati”. Lo scrive sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa, con riferimento alla scomparsa Bocar Diallo, morto all’ospedale di Verona dopo essere rimasto ferito venerdì notte nell’incidente all’Aluminium di Bolzano.

“La sicurezza sul lavoro è un obiettivo fondamentale che si raggiunge anche attraverso la collaborazione tra istituzioni ed aziende: la tutela della vita e della salute dei lavoratori costituisce un pilastro essenziale della nostra società”, conclude la seconda carica dello Stato.