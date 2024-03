Bolzano: Meloni, ‘con accordo sviluppo 82 mln, 5 progetti infrastrutture’

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Con l’Accordo di sviluppo e coesione “assegniamo a questo territorio oltre 82 milioni, di cui 11 già assegnati. Considerando anche le risorse provenienti da altre forme di finanziamento, circa 19 milioni, raggiungiamo 100 milioni. Si tratta di risorse importanti”. Così la premier Giorgia Meloni, in occasione della cerimonia per la firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Provincia autonoma di Bolzano. Le risorse verranno “concertare su un’unica grande priorità, ovvero rafforzare le infrastrutture per la viabilità attraverso 5 grandi progetti”.