Bolzano: Meloni scherza, ‘decongestionare traffico? Venite a fare un giro a Roma…’

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Tra i progetti che rientrano nell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Provincia autonoma di Bolzano c’è ne è anche uno per oliare il traffico, “certo per chi arriva da Roma, sentir parlare di decongestionare il traffico a Bolzano è un po forte, ma capisco il vostro punto di vista, eh. Poi venite a fare un giro sulla Nomentana per capire come va, ma capisco ovviamente il vostro punto di vista…”. Scherza così la premier Giorgia Meloni, a Bolzano per la firma dell’intesa.