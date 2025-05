Bolzano: Unterberger, ‘spero Svp no con destra, orgogliosa per mia figlia a Merano’**

5 Maggio 2025

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – Per la senatrice Svp, Julia Unterberger, il voto di ieri in Alto Adige è stato qualcosa in più di una importante tornata elettorale. La figlia, Katharina Zeller, è stata infatti la sorpresa nel voto alto atesino: 38 anni, candidata sindaca a Merano con la Svp è prima con il 33% superando il sindaco uscente Dario Dal Medico, civico di centrodestra, e andrà al ballottaggio.

“E’ stata la più grande sorpresa di questa elezione, da 10 anni la Svp non andava al ballottaggio a Merano. Katha -dice Unterberger all’Adnkronos- con la sua squadra giovane e competente ha saputo interpretare lo spirito della città. Ma mi fermo qui perché non sta a me tessere le sue lodi. Da mamma sono ovviamente molto orgogliosa. Nessuno avrebbe ritenuto possibile un successo simile. E per il ballottaggio ci sono ottime chance”.

Al ballottaggio andrà anche Bolzano e il posizionamento della Svp potrebbe essere opposto nelle due città. A Merano è a portata l’accordo con il centrosinistra. “Katharina è una progressista e aveva già dichiarato che non avrebbe fatto accordi con il centrodestra se non fosse andata al ballottaggio -spiega Unterberger- mentre a Bolzano la Svp guarda di più a destra. Ora il partito si riunirà e prenderà le sue decisioni per il secondo turno. Io spero che a Bolzano si faccia quello che la Svp ha sempre predicato: restare fuori dai due blocchi e quindi non dare indicazioni di voto al ballottaggio”.