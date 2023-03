Bonaccini: ‘Attendiamo zona logistica speciale, importante per nostre regioni’

Marzo 8, 2023

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Per noi Emilia-Romagna questo è un momento importante perché, dal punto di vista logistico, si tratta della regione più in orizzontale dello ‘Stivale’, dove merci e persone spesso sono costrette a passare quando si spostano per il Paese”. A parlare è il Presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini in occasione di LetExpo 2023, la fiera su logistica sostenibile, trasporti e servizi in corso a Verona.

“Stiamo attendendo dal ministro Fitto – continua Bonaccini – la possibilità di avere la zona logistica speciale. Anche questa sarà per le nostre regioni un’occasione molto importante, perché ci permetterà (soprattutto rispetto al corridoio di Ravenna, dove c’è il porto) di insistere in un’inter-modalità che ci aiuta molto. Questo è un momento molto importante per iniziare un lavoro insieme in una parte del paese dove il numero di imprese di logistica e di infrastrutture è talmente importante che vale oltre la metà del Pil italiano e noi vogliamo contribuire a far sì che nei prossimi anni la crescita, pur sostenibile, possa proseguire”.