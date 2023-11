Bonaccini: “Serve legge urbanistica nazionale contro consumo di suolo”

Novembre 7, 2023

Rimini, 7 nov. (Adnkronos) – “Mi auguro che questo governo riesca a realizzare una legge urbanistica nazionale che vada contro il consumo di suolo e che dia anche risorse per la rigenerazione urbana”. Così Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna, nel suo intervento all’inaugurazione di Ecomondo.

“Abbiamo un problema di consumo di suolo. Si è consumato troppo suolo in Italia, se n’è consumato nel dopoguerra troppo in Emilia-Romagna. Pochi anni fa abbiamo voluto la legge regionale più restrittiva che c’è nel Paese. Una legge che ci ha permesso, dentro questa legislatura, di arrivare a tagliare 25mila ettari di suolo che si era già deciso nelle programmazioni dei Comuni di consumare. Dobbiamo investire ancora di più. Quella legge si chiama consumo di suolo a saldo zero”, ricorda.

“Io sono commissario per la realizzazione del secondo rigassificatore, insieme a Piombino, in questo paese e lo dobbiamo fare perché quando sarebbero dovuti essere realizzati l’Italia ascoltava troppo chi dice solo ‘no’. Garantisco che entro due anni quel rigassificatore verrà realizzato non per l’Emilia Romagna ma per l’Italia. Come vedete – aggiunge – quando il governo ha bisogno mi nomina commissario a qualcosa: ma noi lo faremo davvero volentieri perché siamo convinti che la transizione energetica sia determinante”.