Marzo 16, 2023

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “La viceministra Bellucci ci dice oggi che la strada del bonus psicologo è corta e che ci vuole ben altro. Cominciassero a rifinanziarlo, invece di ridurlo come hanno fatto e vedi che la strada si allunga. Riforme strutturali? Magari. Per ora solo tagli e palla in tribuna”. Così Filippo Senso del Pd su twitter.