Borgonovo, la solidarietà di Orsini, Giordano e Capezzone

Aprile 22, 2023

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Francesco Borgonovo incassa la solidarietà social di Alessandro Orsini, Mario Giordano e Daneiel Capezzone, tra gli altri, dopo il tweet pubblicato dallo scrittore Massimiliano Parente che ha fatto riferimento anche all’orientamento sessuale del giornalista, vicedirettore del quotidiano La Verità. “Vorrei esprimere la mia solidarietà a Francesco Borgonovo e ringraziare Ignazio La Russa per il tweet che ha lanciato in sua difesa. Viviamo in un tempo vomitevole in cui l’attacco contro la persona coincide quasi interamente con il dibattito pubblico su qualunque tema, dalla guerra in Ucraina alla concezione culturale della famiglia”, scrive Alessandro Orsini, docente di sociologia del terrorismo internazionale, noto in tv per le sue analisi della guerra tra Russia e Ucraina.

“Lo studio serve a questo: ad acquisire contenuti interessanti da sostituire agli insulti personali. Nessuno che abbia studiato mille libri su un certo argomento sprecherebbe il proprio tempo insultando o screditando gli altri”, tuona Orsini. “Cari vomitevoli, è scientifico: se passate il vostro tempo a convincere i vostri followers che il vostro interlocutore non vale niente è perché voi non valete niente”, conclude il professore.

“Francesco Borgonovo è una persona libera intelligente colta e preparata. Tutto ciò forse dà fastidio. Ma sono sicuro che gli attacchi vigliacchi gli daranno ancora più forza. E io sarò al suo fianco”, scrive su Twitter Mario Giordano.

“Chi pensava di offendere Francesco Borgonovo lo ha reso più vicino a tanti, che oggi gli hanno giustamente espresso amicizia e simpatia. Forza Francesco, abbasso i miserabili”, il tweet di Daniele Capezzone.