Borsa, +6% per Webuild, per analisti ben posizionata per superare stime

18 Luglio 2024

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – Giornata di rally per Webuild a Piazza Affari. Il titolo ha segnato una delle migliori performance di tutto il listino milanese, con un progresso del 6,48%, anche grazie ai commenti positivi da parte degli analisti di Exane Bnp Paribas. La casa d’affari ha riavviato la copertura del titolo con rating outperform e prezzo obiettivo di 3 euro per azione. Secondo gli esperti, l’azienda è ben posizionata per battere i target per il terzo anno di fila, in quanto beneficia di un continuo aumento della quota nel redditizio mercato domestico e dell’espansione estera.

Con un cauto consensus e azioni che trattano a forte sconto sui peer, Exane ritiene che questo sia un attraente punto di ingresso. Gli esperti credono che lo slancio gli ordini non sia finito e dopo due anni record in termini di acquisizione ordini, la pipeline commerciale suggerisce che il Book-to-Bill nel 2024 possa raggiungere quota 1,2 rispetto alla guidance di oltre 1, con Arabia Saudita e Australia che rappresentano i principali driver.

Exane evidenzia inoltre il fatto che l’azienda sembra ben posizionata per battere la sua guidance 2024, con il consensus che sembra troppo prudente. Le azioni, concludono gli esperti, trattano a sconto di circa il 30% rispetto ai peer e gli attuali valori non riflettono le solide prospettive di crescita e la storia di espansione dei margini.