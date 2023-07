Borsellino: Buonguerrieri (Fdi), ‘ricordare è importante ma servono atti concreti’

Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Paolo Borsellino ha pagato con la vita la sua lotta intransigente alla mafia e con lui hanno perso la vita i fedeli servitori dello Stato che gli facevano da scorta. Per questo continueremo non solo a commemorarlo ogni anno ma a seguire il suo esempio. Questo governo, e la presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi a Palermo lo testimonia, sta seguendo la sua rotta proprio nel nome suo e di Giovanni Falcone. La norma sul carcere ostativo e successivamente la posizione netta sul regime del 41 bis vanno esattamente in questa direzione. Così come non sarà toccato il reato di concorso esterno in associazione mafiosa che proprio Falcone e Borsellino vollero per primi. Commemorare e tramandare ai giovani è un dovere, ma poi servono anche atti concreti come quelli che il nostro Governo sta attuando”. Lo ha detto Alice Buonguerrieri, componente di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia alla Camera.