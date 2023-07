Borsellino: corteo a Palermo per ricordare vittime ‘Basta Stato mafia’

Luglio 19, 2023

Palermo, 19 lug. – (Adnkronos) – È partito dall’albero Falcone, in via Notarbartolo, a Palermo, il corteo ‘Basta Stato Mafia’. In centinaia si sono ritrovati in un luogo simbolo della lotta a Cosa nostra nel capoluogo siciliano per l’appuntamento organizzato dal Coordinamento 19 luglio, un cartello di associazioni che racchiude anche il movimento delle Agende Rosse di Salvatore Borsellino e la Cgil. Il lungo serpentone percorrerà le vie del centro e raggiungerà via D’Amelio. Qui ad accogliere i partecipanti, tra cui anche il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, è l’ex magistrato e senatore del M5s, Roberto Scarpinato, ci sarà proprio il fondatore delle Agende Rosse.