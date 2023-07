Borsellino: Dalla Chiesa, ‘marcia contro la mafia non si ferma mai’

Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Spesso mi sento chiedere cosa significano per me questi anniversari, se ne è valsa la pena di tutto questo dolore. Mi ha dato coraggio in questi anni vedere l’impegno di molti familiari delle vittime che hanno trasformato il loro dolore mettendosi al servizio delle istituzioni, non è una cosa scontata per chi poteva maturare un senso di lontananza dallo Stato che ha fallito nel proteggere i loro cari. Invece sono diventati gli esempi più importanti del senso dello Stato e della interpretazione dei valori della nostra democrazia. La famiglia del giudice Borsellino è un esempio fortissimo in questo senso, Manfredi ha scelto di servire l’Italia con la divisa della Polizia, Antonio Schifani, figlio del caposcorta, indossa la divisa della Guardia di Finanza. Questo senso del dovere non è rimasto legato solo ai familiari delle vittime ma è passato anche in moltissimi giovani che hanno conosciuto le storie di chi ha attraversato il dolore, generando cittadini consapevoli di come affrontare il pericolo delle mafie, e questo ci da speranza”. Lo ha detto la vicepresidente dei deputati di Forza Italia, Rita Dalla Chiesa, in Aula durante la commemorazione in ricordo del giudice Paolo Borsellino.

“Ricordo la primavera di Palermo, gli alberi piantati in memoria dei due giudici in moltissimi comuni italiani, dove scolaresche e cittadini vanno in pellegrinaggio. Questo è ciò che fa davvero la differenza, questa lunga e silenziosa marcia che non si ferma mai. Io di quel pomeriggio di luglio ricordo lo sconforto, il senso di impotenza, la paura che non sarebbe mai finita quella scia di sangue. La classe dirigente di oggi viene da quei traumi e ha acquisito una cultura antimafiosa. Borsellino e Falcone sono simboli di tutto questo ma è giusto ricordare tutte le vittime di mafia, anche bambini, chi venne fatto saltare in aria quel pomeriggio, dire uccisi è poco. Emanuela Loi aveva solo 24 anni, voleva sposarsi e avere un figlio. Un mio pensiero va ad Agnese Borsellino scomparsa dopo il marito, era la sua cassaforte. Il nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, ha detto la mafia ci fa schifo. Io lo ripeto, con forza, oggi”, ha concluso Dalla Chiesa.