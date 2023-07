Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Il sacrificio del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della scorta non è stato vano. L’Italia non dimentica la strage di via d’Amelio: la memoria è il patrimonio più grande che abbiamo per ricordare gli ideali e i valori di un’Italia libera dalle mafie, per sempre”. Così il senatore e presidente nazionale UDC Antonio De Poli.