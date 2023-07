Borsellino: Lucaselli (Fdi), ‘lotta alla mafia va rinnovata ogni giorno’

Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Oggi l’Italia è via D’Amelio, teatro di quella strage orribile che strappò dalla vita Paolo Borsellino e gli agenti di scorta. Quella tragedia, assieme alle altre che portarono via autentici servitori dello Stato, rappresenta per noi un orientamento chiaro: l’impegno per la lotta alle mafie deve rinnovarsi ogni giorno, a fronte di una minaccia che evolve e diventa più invisibile, penetrante, insidiosa. Per questo obiettivo, il fattore culturale è un pilastro fondamentale per rafforzare la sensibilità collettiva”. Lo dichiara Ylenja Lucaselli, deputata di Fratelli d’Italia.