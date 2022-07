Borsellino: Mattarella, ‘suo ricordo impone di guardare alla realtà con spirito di verità’**

Luglio 19, 2022

Roma, 19 lug (Adnkronos) – “Il suo ricordo impone di guardare alla realtà con spirito di verità, dal quale l’intera comunità non può prescindere. Quell’anelito di verità che è indispensabile nelle aule di giustizia affinché i processi ancora in corso disvelino appieno le responsabilità di quel crudele attentato e degli oscuri tentativi di deviare le indagini, consentendo così al Paese di fare luce sul proprio passato e poter progredire nel presente”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricordando Paolo Borsellino in occasione del trentesimo anniversario della strage di via D’Amelio.