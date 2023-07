Borsellino: Mirabelli (Pd), ‘impegnarsi a difendere e rafforzare legislazione antimafia’

Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Ricordare il sacrificio di Borsellino e degli agenti di scorta oggi significa soprattutto impegnarsi a difendere e rafforzare la legislazione antimafia che grazie a lui e Falcone è stata disegnata e che ha consentito allo Stato di ottenere importanti risultati nella lotta contro la criminalità organizzata. In un tempo in cui si sono indeboliti presidi di legalità importanti, a partire dal codice degli appalti e dal tetto dei contanti, è il minimo da chiedere per evitare che quella di oggi sia una celebrazione vuota”. Lo scrive su Facebook Franco Mirabelli, senatore e vice capogruppo del Partito democratico nell’aula di Palazzo Madama e componente della commissione parlamentare Antimafia.