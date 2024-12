Borsellino: Pg Patronaggio, ‘su rapporto mafia e appalti si parla senza conoscere, mi disturba’

16 Dicembre 2024

Palermo, 16 dic. (Adnkronos) – “Che il rapporto mafia e appalti possa essere la causa o la concausa della strage di via d’Amelio non lo so e non voglio prendere posizioni, ho certamente la mia idea. Quello che mi disturba, però, è che si parla senza conoscere”. Lo ha detto il procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio, intervenuto alla presentazione del libro “Mafiare” del giornalista Franco Castaldo di cui è anche autore del saggio introduttivo. “L’indagine su Massa Carrara, relativa al presunto accordo tra Cosa nostra col boss Bonura e il gruppo Ferruzzi, non c’entra niente col rapporto del Ros mafia e appalti. Sono due cose totalmente differenti. Poi, certamente, tutto ritorna. Sono stato pm nel processo “Riina+100” che riguardava tutta quella galassia di imprenditori vicini a Riina e Provenzano – ha dichiarato il pg Patronaggio – imprenditori che certamente arrivavano anche alla grande finanza ma, per intenderci, i costruttori palermitani degli anni 60/70, come ad esempio Pino Lipari vicino ai corleonesi, certamente sono stati un momento importante della lotta alla mafia ma non me la sento di dire che sono alla base della strage di via D’Amelio”.