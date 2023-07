Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Preservare la memoria di Paolo Borsellino e degli agenti della scorta trucidati 31 anni fa significa rinnovare l’impegno di istituzioni e parti sociali per una maggiore legalità, crescita, lavoro, investimenti. Per un vero cambiamento culturale, sociale, economico”. Lo scrive su twitter il leader della Cisl Luigi Sbarra nel giorno dell’anniversario della strage di via D’Amelio.