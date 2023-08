Borsellino: Varchi (Fdi), ‘dare nuovo impulso a indagini su via D’Amelio è un dovere’

Agosto 4, 2023

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Dare nuovo impulso alla ricerca delle verità storiche sulle stragi di mafia, come annunciato dal presidente della commissione Antimafia, è un dovere al quale adempiremo con impegno e fermezza. Già nella scorsa legislatura sono stata firmataria di una proposta di legge per l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulle cause della mancata individuazione dei responsabili della strage di via D’Amelio. Credo che la lettura delle corpose motivazioni del Borsellino ter e quater meritino la ricerca di ogni verità. Proseguire questo cammino è indispensabile. Lo dobbiamo all’Italia e agli eroi che hanno pagato con la vita il loro ‘No alla mafia’”. Così Carolina Varchi, deputata di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Giustizia alla Camera, in un post su Facebook.