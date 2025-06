‘Bovisa, nodo del tempo’, Ferrovienord apre al pubblico l’Archivio storico

3 Giugno 2025

Milano, 3 giu. (Adnkronos) – Venerdì 6 giugno, dalle ore 18 alle 22, Ferrovienord apre gratuitamente al pubblico l’archivio storico di Bovisa, all’interno dell’omonima stazione di Milano. Un’occasione per scoprire – attraverso l’esposizione di documenti, progetti e immagini – la storia delle Ferrovie Nord Milano e le trasformazioni che la ferrovia ha portato negli anni al quartiere Bovisa e all’intera città di Milano. L’apertura al pubblico è organizzata in occasione di ‘La Notte degli Archivi’, evento nazionale che rientra nel programma del Festival Archivissima, in programma a Torino dal 5 al 8 giugno.

Fin dalla sua nascita, la stazione di Milano Bovisa – spiega Ferrovienord in un comunicato stampa – è stata molto più di un semplice punto di passaggio: è un crocevia di vite, innovazioni e trasformazioni urbane.

L’Archivio di Bovisa, custode di questa memoria in movimento, partecipa per la prima volta a ‘La Notte degli Archivi’ con una proposta che unisce storia e contemporaneità. Una timeline narrata – dal 1877 fino al XXI secolo – guiderà i visitatori tra le tappe fondamentali dello sviluppo infrastrutturale delle Ferrovie Nord Milano, in un viaggio tra materiali d’archivio e nuove visioni di mobilità. Una selezione di materiali originali – documenti, immagini, oggetti – mostrerà invece come, in epoche diverse, si sia immaginato il futuro della mobilità e del territorio.

Per visitare l’archivio di Bovisa è necessario iscriversi all’evento online. Per accedere bisogna superare i tornelli mostrando al personale Trenord la conferma di registrazione ricevuta e seguire la segnaletica presente nell’atrio di stazione. L’iniziativa fa parte delle attività di valorizzazione del patrimonio storico delle ferrovie che Regione Lombardia finanzia nell’ambito del contratto di servizio con Ferrovienord.