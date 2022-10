Boxe: Alessio Lorusso nuovo campione europeo pesi gallo Ebu

Ottobre 15, 2022

Monza, 15 ott. – (Adnkronos) – Alessio Lorusso è il nuovo campione europeo Ebu categoria pesi gallo. All’Arena di Monza, il ventiseienne pugile brianzolo ha sconfitto lo spagnolo Sebastian Perez per KO alla dodicesima ripresa. Aggiudicandosi la cintura che era vacante. “Per me è una grande emozione – ha dichiarato a caldo Lorusso – è una vittoria che mi ripaga dopo i tanti sacrifici. Adesso un po’ di riposo e poi si apriranno nuove sfide”.

Per il pugile brianzolo si tratta della 19esima vittoria in carriera, la settima per KO. La serata ha visto anche la vittoria di Mattia De Bianchi, che ai punti ha sconfitto il detentore del titolo italiano Mattia Occhinero, laureandosi nuovo campione tricolore dei pesi piuma al termine di 10 riprese tirate e combattute. Grande entusiasmo per la dimostrazione di boxe di Simone Dessi, atleta piemontese con disabilità che, sul ring, si è esibito per dimostrare che il pugilato è uno sport per tutti. La serata, trasmessa in diretta su Raisport, è andata in scena anche su una piattaforma del Metaverso; inoltre è stata diffusa attraverso una descrizione audio per le persone non vedenti.