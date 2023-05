Boxe: Ics e Federazione pugilistica italiana firmano convenzione per sviluppo impianti

Maggio 16, 2023

Roma, 16 mag. – (Adnkronos) – L’Istituto per il Credito Sportivo e la Federazione Pugilistica Italiana rinnovano la Convenzione triennale per favorire l’acquisto di attrezzature e la costruzione, riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti. Il Protocollo d’Intesa, firmato dalla Presidente Ics, Antonella Baldino e dal Presidente della Fpi, Flavio D’Ambrosi, consentirà alle atlete e agli atleti di poter svolgere i propri allenamenti e le proprie gare in impianti all’avanguardia e sostenibili. Elementi centrali dell’accordo sono il Mutuo Light 2.0 e il prodotto Top of the Sport. Nel primo caso le società affiliate alla Federazione, potranno ottenere finanziamenti agevolati fino a un massimo di 60mila euro, per l’acquisto di attrezzatura sportiva e per l’ammodernamento dei propri impianti. Nel secondo caso sarà invece possibile ottenere un finanziamento fino a 20 anni e a tasso completamente abbattuto, grazie all’intervento del Fondo dedicato alla contribuzione in conto interessi, per un importo massimo di 6 milioni di euro per la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, messa a norma, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico dei centri sportivi.

Con il rinnovo della Convenzione, il Credito Sportivo conferma il proprio supporto alla Federpugilato per garantire dei centri sportivi al passo con i tempi, sia a livello strutturale che etico, dove far crescere i campioni del domani. Il pugilato è una nobile disciplina, con una elevata funzione sociale, che negli anni ha regalato all’Italia grandi trionfi nelle competizioni nazionali e internazionali, sia a livello di Pugilato Olimpico che di Pugilato PRO. Questa importante sinergia permetterà alle società sportive affiliate alla Fpi di drenare nuove risorse utili alla crescita dell’intero movimento pugilistico, adattando gli ambienti all’importante cambiamento sportivo e socio-culturale in atto. Un’opportunità concreta che sarà perseguibile anche attraverso momenti di formazione specifica e dedicata che verranno programmati nell’ambito delle attività federali e della Scuola Nazionale di Pugilato in collaborazione con il Credito Sportivo.