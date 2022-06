Boxe: Joshua affronterà Usyk nella rivincita il 20 agosto in Arabia Saudita

Giugno 19, 2022

Londra, 19 giu. (Adnkronos) – La rivincita di Anthony Joshua con Oleksandr Usyk è stata confermata per il 20 agosto in l’Arabia Saudita, luogo prescelto per la sfida per il titolo mondiale dei pesi massimi. Il pugile britannico tenterà di riconquistare i titoli WBA, IBF e WBO che ha perso a settembre al Tottenham Hotspur Stadium. Usyk ha vinto la prima sfida tra i due ai punti con i giudici che hanno segnato l’incontro 117-112, 116-112 e 115-113 a favore dell’ucraino a Londra. La clausola di rivincita è stata immediatamente attivata, ma l’invasione russa dell’Ucraina a febbraio ha messo in dubbio quando l’ex campione indiscusso dei pesi massimi Usyk sarebbe stato di nuovo sul ring.

Usyk, 35 anni, è tornato in Ucraina per combattere per il suo paese, ma ha ricevuto una dispensa speciale per partire e iniziare i preparativi per questo incontro mesi dopo con una data e un luogo ora finalmente confermati. Il Jeddah Super Dome, che è una sede da 35.000 posti, ospiterà il combattimento contro il 32enne Joshua che ha apportato modifiche al suo ‘angolo’ per diventare il campione del mondo dei pesi massimi per la terza volta. L’allenatore di lunga data Rob McCracken è andato via e Robert Garcia è stato aggiunto al suo angolo per lavorare al fianco di Angel Fernandez.

La sfida sarà la seconda di Joshua in Arabia dopo aver riconquistato i suoi titoli mondiali con una vittoria a punti su Andy Ruiz Jr a Riyadh nel dicembre 2019. Joshua ha descritto la sua recente carriera come “montagne russe” e ha aggiunto: “Combattere a livello di campionato ha avuto i suoi pro e contro, ma decido ogni giorno di diventare più forte, di imparare dalle mie esperienze e di crescere. Un combattente felice è un combattente pericoloso e io sono il più felice e motivato che sia mai stato”.