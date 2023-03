Boxe: Mondiali, Irma Testa e Sirine Charaabi in finale

Marzo 23, 2023

Nuova Delhi, 23 mar. -(Adnkronos) – Ottimi risultati per il pugilato italiano a Nuova Delhi, sede dei Mondiali femminili. Irma Testa è in finale nella categoria 57 kg: la venticinquenne di Torre Annunziata ha battuto, in ordine, Leilany Noshbet Reyes Moreno (Guatemala), Thi Thanh Hao Nguyen (Vietnam), la brasiliana Jucielen Romeu e, oggi in semifinale, la francese Amina Zidani (tutte sfide vinte 5-0). Campionessa d’Europa in carica e prima pugile azzurra ad aver conquistato una medaglia ai Giochi Olimpici (bronzo a Tokyo), la nostra portacolori se la vedrà in finale con la kazaka Karina Ibragimova. In finale in India c’è anche Sirine Charaabi, che dopo aver eliminato Binte Kamarudin Efasha (atleta di Singapore battuta 5-0), l’australiana Monique Suraci (5-0) e la mongola Yesugen Oyuntsetseg (5-0), ha vinto 4-1 la sfida con la giapponese Rinka Kinoshita conquistando il pass per la finale della categoria 52 kg che la vedrà opposta alla cinese Wu Yu. Entrambe disputeranno la finale sabato 25 marzo al K.D. Jadhav Indoor Hall.