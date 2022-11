Bper, approvata fusione per incorporazione di Banca Carige e Banca del Monte di Lucca

Novembre 5, 2022

Milano, 5 nov. (Adnkronos) – Approvato in sede straordinaria dall’assemblea dei soci di Bper riunitasi oggi in Modena il progetto relativo alla fusione per incorporazione di Banca Carige e di Banca del Monte di Lucca in Bper Banca. Come deliberato dalle rispettive Assemblee straordinarie delle società partecipanti alla Fusione, i rapporti di cambio sono stati determinati in 11.234 azioni ordinarie Bper, aventi godimento regolare, per ogni azione di risparmio di Carige oppure, in alternativa e a scelta degli azionisti di risparmio di Carige in 10.785 azioni privilegiate Bper, aventi godimento regolare, per ogni azione di risparmio di Carige; 0,045 azioni ordinarie Bper, aventi godimento regolare, per ogni azione ordinaria di Bml, pari a 9 azioni ordinarie Bper ogni 200 azioni ordinarie di Bml.

Ai titolari di azioni di risparmio di Carige che non intendano optare per il rapporto di cambio di azioni di risparmio di Carige in azioni ordinarie Bper né per il rapporto di cambio di azioni di risparmio di Carige in azioni privilegiate Bper spetta: il diritto di far acquistare a Bper, in tutto o in parte, le azioni di risparmio da loro detenute nella predetta società; ovvero il diritto di recesso in forza di quanto previsto dall’art. 2437, comma 1, lett. g), cod. civ., in ragione della diversità di diritti inerenti alle azioni ordinarie Bper rispetto ai diritti inerenti alle azioni di risparmio Carige.

Sempre in sede straordinaria, l’Assemblea ha inoltre approvato la modifica degli articoli 1, 5, 10, 11, 13, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 38, 39 dello Statuto Sociale; l’eliminazione degli artt. 36 e 44 e la rinumerazione degli artt. da 37 a 43 dello Statuto Sociale, così come indicato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico in vista dell’Assemblea.