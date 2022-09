Bper Banca, al via crowdfunding per vincitori bando ‘Il futuro a portata di mano’

Settembre 20, 2022

Roma, 20 set. (Adnkronos) – E’ partita su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, la raccolta fondi per i 5 progetti selezionati nell’ambito della call ‘Il futuro a portata di mano’, lanciata da Bper Banca con l’obiettivo di cofinanziare iniziative educative e sociali proposte da realtà del Terzo Settore e rivolte ai giovani dai 3 ai 19 anni.

Attraverso il network dedicato, si legge in una nota, fino al 26 ottobre 2022 è possibile contribuire alla realizzazione dei 5 progetti che coinvolgono diversi territori, da nord a sud d’Italia. Se riusciranno a raggiungere il target del 30% del budget complessivo, verranno cofinanziati al 70% da parte di Bper Banca, fino a un massimo di 15.000 euro per ciascuno.

A Montemarciano (Ancona) la Fondazione Caritas Senigallia Onlus propone il progetto ‘Altre direzioni’, che mira allo sviluppo dell’identità personale, sociale e relazionale dei giovani del territorio di riferimento, con l’obiettivo di potenziare le loro relazioni sociali, rafforzandone le potenzialità artistiche e creative attraverso diverse attività: laboratori espressivi, tecnologici, ma anche workshop dedicati agli antichi mestieri.

A Milano l’Associazione Minima Theatralia lancia “Tu mi fai girarrrr – il virtual tour ecologico di Affori” : con i giovani del programma educativo contro la povertà minorile di un’area periferica della città, realizzerà un Virtual Tour Ecologico nel quartiere attraverso un laboratorio multidisciplinare tra arte e scienza e teatro. Le ragazze e i ragazzi, muniti di smartphone, racconteranno il quartiere attraverso foto, video, audio, testimonianze di cittadini, informazioni storico-artistiche e materiali poi elaborati insieme in aula. La camminata virtuale composta dai video racconti dei ragazzi avrà anche l’obiettivo di sensibilizzare gli abitanti sulle tematiche ecologiche.

A Trento arriva ‘Euforia Circus Festival’ dell’Associazione Prodigio Odv: l’idea è quella di portare abbondanza culturale nei territori fertili del Monte Bondone, dove i partecipanti, alcuni con disabilità, saranno coinvolti nella realizzazione di un Festival di Circo e arti performative per tutta la popolazione, inserito con rispetto nell’ambiente montano. Insieme i giovani potranno svolgere attività come: studio del territorio, sopralluoghi e valutazione delle proposte degli artisti, ma anche proposta di nuove idee per l’organizzazione del festival, dei workshop e dei talk.

A Potenza l’Associazione di promozione sociale Latte Amore e Fantasia presenta ‘La BorgoFavola Potentina’, un progetto culturale rivolto ai bambini dai 3 ai 9 anni della città di Potenza, che ha come obiettivo quello di ideare, produrre e distribuire un libro illustrato per ragazzi interamente sviluppato grazie al contributo diretto dei bimbi della città: i piccoli saranno coinvolti da operatori specializzati, in attività di discussione assembleare e formule di partecipazione attiva, il tutto sotto forma di gioco.

‘G.O giovani In Onda 2.0’ di Hobbit società cooperativa sociale di San Benedetto del Tronto promuoverà l’inclusione sociale e garantirà pari opportunità esperienziali attraverso la modalità innovativa della registrazione di podcast. Verrà allestita una cabina insonorizzata e formato un gruppo di adolescenti (200 giovani in totale) in modo da favorire dinamiche di peer education con il lavoro sui podcast. I giovani potranno così dare voce ai loro ideali e diffonderli il più possibile. Lo scopo di questa radio digitale è proprio quello di valorizzare eventi della storia passata, storie di eroi del territorio, vite dei santi e argomenti di attualità attraverso video, podcast e trasmissioni.