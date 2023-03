Bper promuove ‘Crypto Scams’, campagna contro le truffe sugli investimenti in criptovalute

Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – Bper Banca promuove l’iniziativa ‘Crypto Scams’, la campagna di sicurezza informatica attivata e coordinata dall’Europol e dall’Ebf – European Banking Federation, in collaborazione per l’Italia con la Polizia di Stato e CertFin, volta a contrastare le truffe sugli investimenti in criptovalute. Lo scrive l’istituto di credito in una nota, dove ricorda che la truffa denominata “Crypto Scam” si inserisce all’interno di un insieme molto più ampio di truffe informatiche, le ‘Cyber Scams’. Attraverso siti fraudolenti, chiamate sospette e invii mail con avvertimenti, i truffatori promettono investimenti con ottime probabilità di guadagno, attraverso offerte a loro detta irripetibili.

L’iniziativa vede Bper Banca in prima linea insieme al CertFin – Cert Finanziario Italiano, partner dell’iniziativa per l’Italia, con l’obiettivo di contrastare le ‘Crypto Scams’ attraverso campagne di prevenzione e sensibilizzazione sulle truffe informatiche. Il messaggio che si intende innanzitutto dare è che il migliore strumento per prevenire tali pratiche illegali è rappresentato dalla corretta e continua informazione.

Per Alessandro Bulgarelli, Servizio Security & Business Continuity – Ciso di Bper Banca, “la sensibilizzazione sul tema della sicurezza informatica è per noi di Bper Banca fondamentale. Tante, infatti sono le iniziative da noi promosse e alle quali aderiamo, come questa, più che mai attuale e necessaria per una corretta informazione in merito alle cyber scams. L’obiettivo è aumentare il livello di consapevolezza di tutti sui possibili pericoli di frode e di sensibilizzarli ad un uso sicuro dei canali e degli strumenti digitali”.