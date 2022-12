Bper, rinnovati accordi bancassurance con Unipol

Dicembre 22, 2022

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – Bper Banca ha perfezionato, oggi, il rinnovo degli accordi di Bancassurance con il Gruppo Unipol, e in particolare con UnipolSai Assicurazioni, per la distribuzione delle polizze assicurative ramo vita e ramo danni delle compagnie “Arca Vita”, “Arca Assicurazioni” ed “Arca Vita International”, nonché dei prodotti c.d. “salute” della compagnia UniSalute. Lo comunica Bper Banca in una nota.

Il rinnovo della partnership – che, come in precedenza, coinvolge anche Banca Popolare di Sondrio – avrà durata quinquennale a partire dal 1° gennaio 2023 e si pone in sostanziale continuità con i precedenti accordi in essere, in un’ottica di consolidamento del rapporto in essere tra il Gruppo Bper ed il Gruppo Unipol ed in coerenza con l’annunciata scelta strategica di Bper di crescita nel settore assicurativo in un’ottica di valorizzazione della bancassurance. Nell’ambito dell’operazione, i tre principali soci di “Arca Vita” (UnipolSai, con il 63,39% del capitale sociale, Bper Banca, con il 19,67%, e Banca Popolare di Sondrio, con il 14,84%) hanno rinnovato per il medesimo arco temporale riferibile agli accordi di Bancassurance, i patti parasociali e le norme che regolano la circolazione delle azioni della compagnia assicurativa.