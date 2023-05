Bracco: sbarca in Mind, sarà in spazi ‘Village North’ in apertura a settembre 2023

Maggio 10, 2023

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – Mind-Lendlease, gruppo internazionale di real estate, infrastrutture e rigenerazione di aree urbane, responsabile dello sviluppo privato del Mind Innovation District assieme ad Arexpo e al Gruppo Bracco, leader mondiale nella diagnostica per immagini, annunciano oggi la partnership che porterà lo storico brand delle scienze della vita Made in Italy, a insediarsi in Mind, negli spazi del Village North, in apertura a settembre 2023. L’annuncio è avvenuto in occasione della prima edizione della Mind Innovation Week, festival dell’innovazione dedicato al racconto e alla divulgazione delle frontiere delle scienze della vita e della città del futuro attraverso la voce dei protagonisti che abitano il distretto.

Ad oggi sono oltre 25 le realtà pubbliche e private presenti in Mind, tra cui lo Human Technopole, l’Irccs Galeazzi Santambrogio, l’Università Statale di Milano, la Fondazione Triulza, il Politecnico di Milano, l’acceleratore no profit dell’Università di Berkeley Skydeck Europe, la Fondazione Triulza, Federated Innovation, la federazione di oltre 40 imprese associate per condividere progetti di ricerca sul principio del collaborare per competere.

“Siamo orgogliosi di questo accordo che porta in Mind una storica realtà del made in Italy italiano nelle scienze della vita, con la sua tradizione di ricerca e sviluppo, di valori e di vocazione internazionale -afferma Andrea Ruckstuhl, head of Italy and Continental Europe di Lendlease-. Mind rappresenta il luogo dove essere per fare innovazione all’interno di un sistema, come emerge anche da questa prima edizione della Mind Innovation Week che ha messo in mostra una comunità reattiva, coesa fortemente impegnata nella ricerca, nell’innovazione e nella condivisione. È con grande entusiasmo che diamo il benvenuto a Bracco all’interno del distretto dell’innovazione Mind”.

“L’ingresso di Bracco -prosegue Ruckstuhl- rappresenta una leva strategica importante che contribuisce ad alimentare l’ecosistema di ricerca e innovazione in ambito medico del distretto. L’annuncio dell’arrivo della società durante la Mind Innovation Week è un ulteriore segnale dell’importanza e dell’attrattività del distretto per le aziende che operano nel campo della scienza della vita. Siamo fiduciosi che la presenza di Bracco all’interno del distretto porterà ulteriori opportunità di collaborazione e di sviluppo di soluzioni innovative per il benessere delle persone”.

“Per il nostro gruppo essere in Mind è un passo importante, che abbiamo voluto sottolineare organizzando un evento nell’ambito dell’Innovation Week per parlare del futuro della salute come intreccio tra diagnostica e innovazione -sottolinea Diana Bracco, presidente e ceo del Gruppo Bracco, azienda leader mondiale dell’imaging diagnostico di cui fa parte anche il Cdi, Centro Diagnostico Italiano-. L’imaging ha un ruolo sempre più centrale per lo sviluppo della medicina di precisione e della diagnostica precoce di tante patologie ed è anche uno dei pilastri delle strategie di prevenzione, cura e assistenza dei sistemi sanitari di tutto il mondo. Non a caso il nostro obiettivo ultimo come azienda è migliorare la vita delle persone portando l’innovazione di prodotto ai nostri pazienti e ai medici. Un esempio di grande rilevanza è la teragnostica, che permette grazie ad applicazioni guidate dall’imaging di trattare una malattia, in particolare oncologica. Il concetto è che se si può vedere una specifica caratteristica patologica, probabilmente la si può anche curare, nel modo meno invasivo possibile”.

La scelta del Gruppo Bracco, già membro fondatore di Federated Innovation@Mind, fa seguito a quella di altri importanti realtà nel settore delle life sciences e nell’innovazione, che hanno eletto Mind come hub strategico per lo sviluppo di progetti multidisciplinari d’eccellenza nell’ambito delle Scienze della Vita e delle nuove tecnologie come ad esempio Astrazeneca, Rold, Illumina, Bio4dreams, Eon, Fadoi, Extend di Cdp, Diesse Technologies.