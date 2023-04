Brasile: Bolsonaro depone nel caso dei gioielli sauditi

Aprile 5, 2023

Brasilia, 5 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – L’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro deporrà oggi a Brasilia davanti alla polizia federale sul caso dei gioielli che ha ricevuto in dono dall’Arabia Saudita e che avrebbe cercato di tenere illegalmente. L’obiettivo – scrive ‘O Globo’ – è chiarire quale sia stato il suo ruolo e scoprire se sia stato lui a ordinare ai suoi funzionari governativi di dissequestrare uno dei gioielli intercettati all’aeroporto di Guarulhos, a San Paolo, e quale fosse il loro destinatario.

Finora è stato reso pubblico che Bolsonaro ha ricevuto almeno tre regali di beni preziosi dall’Arabia Saudita, due dei quali sono già stati consegnati alla Polizia Federale su ordine della Corte dei Conti dell’Unione. Il terzo, valutato quasi tre milioni di euro, continua ad essere trattenuto presso le strutture di Guarulhos. Questo set è coposto da una collana di diamanti e altri gioielli che Bolsonaro ha riconosciuto essere un regalo dei sauditi a sua moglie. Prima di dirigersi negli Stati Uniti dopo aver perso le elezioni, ha tentato senza successo in diverse occasioni di ottenerlo attraverso l’agenzia del ministero dell’Economia Receita Federal.

In attesa delle dichiarazioni di Bolsonaro, gli inquirenti hanno già lasciato intendere che ci sono indizi sufficienti per affermare che lo staff dell’ex presidente abbiano fatto in modo che i doni finissero nella sua collezione privata. Al suo ritorno dagli Stati Uniti, Bolsonaro ha assicurato che avrebbe rilasciato le opportune dichiarazioni e che non aveva “nulla da nascondere”. In totale, i gioielli che ha ricevuto dai sauditi hanno un valore di oltre 3,2 milioni di euro. L’ex presidente potrebbe essere accusato di appropriazione indebita e trattamento di favore.