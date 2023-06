Brasile: salgono a due le persone uccise nella sparatoria nella scuola

Giugno 20, 2023

San Paolo, 20 giu. (Adnkronos) – E’ morto un secondo studente colpito nella sparatoria da un ex allievo della scuola pubblica Professora Helena Kolody a Cambé, nello stato di Paranà nel sud del Brasile. Era il fidanzato della ragazza di 16 anni deceduta precedentemente ed era stato ricoverato in gravi condizioni per le ferite alla testa da colpi da arma da fuoco. La famiglia ne ha autorizzato la donazione degli organi.

L’aggressore era entrato nella scuola con la scusa di richiedere dei documenti e ha iniziato a sparare, almeno 16 colpi, secondo il capo della 10a divisione della polizia Amarantino Ribeiro. Arrestato, l’assassino ha riferito di aver scelto a caso le proprie vittime.